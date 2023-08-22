Yaş meyve sebzeden 7 ayda 1 milyon dolar

Türkiye'den yapılan yaş meyve sebze ihracatı 7 ayda toplam 1 milyon 892 milyon dolara dayanırken en fazla dış satımın yapıldığı ürün ve ülkelerin de bilgisi verildi. Dünyada gıdaya erişim sorunu yaşanırken Türkiye önemli bir gıda ihracatçısı olma konumunu başarıyla sürdürüyor. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye'den ocaktemmuz döneminde yapılan ihracat rakamlarını gözler önüne serdi. Temmuz ayında Türkiye'den en fazla yaş meyve ve sebze ihracatı yapılan ülkeler Almanya, Rusya ve Hollanda oldu.