Ezine peyniri AB tescili bekliyor

Ezine Peynirini ve Mandıracılarını Koruma Geliştirme ve Tanıtma Derneği Başkanı Ali Öztürk, itiraz olmaması halinde 3 ay sonunda Ezine peynirinin AB'de tescilleneceğini söyledi. Ezine Peynirini ve Mandıracılarını Koruma Geliştirme ve Tanıtma Derneği'nin, AB'ye yaptığı Ocak 2023 tarihli başvuru üzerine, 3 aylık tescil süreci başladı. Ezine peyniri ile ilgili AB tescil sürecini değerlendiren Öztürk, bazı Avrupa ülkelerinde taklit Ezine peynirlerinin üretildiğini ancak bunu yıllardır önleyemediklerini kaydetti.