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Haberler Ekonomi Ezine peyniri AB tescili bekliyor

Ezine peyniri AB tescili bekliyor

HABER MERKEZİ
Ezine peyniri AB tescili bekliyor
Ezine Peynirini ve Mandıracılarını Koruma Geliştirme ve Tanıtma Derneği Başkanı Ali Öztürk, itiraz olmaması halinde 3 ay sonunda Ezine peynirinin AB'de tescilleneceğini söyledi. Ezine Peynirini ve Mandıracılarını Koruma Geliştirme ve Tanıtma Derneği'nin, AB'ye yaptığı Ocak 2023 tarihli başvuru üzerine, 3 aylık tescil süreci başladı. Ezine peyniri ile ilgili AB tescil sürecini değerlendiren Öztürk, bazı Avrupa ülkelerinde taklit Ezine peynirlerinin üretildiğini ancak bunu yıllardır önleyemediklerini kaydetti.
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