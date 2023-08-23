İlaç israfında korkunç tablo

Türkiye'de her yıl milyonlarca kutu ilacın çöpe gittiğini çarpıcı bir tablo ile ortaya koymak isteyen Bursalı doktorlar, topladıkları binlerce kutu tarihi geçmiş ilacı hastanede sergiliyor. Farkındalık uygulamasına ilçedeki öğrenim gören öğrencilerin yüzde 10'u katıldı. Kısa sürede onbinlerce tarihi geçmiş kutu ilaç toplandı. İnegöl Devlet Hastanesi'nde akılcı ilaç kullanımına dikkat çekmek için yapılan bir projede toplanan ilaçlar, her gün tedavi için gelen yüzlerce hastanın dikkatini çekiyor. İnegöl Devlet Hastanesi tarafından, israf olan ilaçlara yönelik yapılan bir projede ilçede öğrenim gören öğrencilerden evlerinde bulunan tarihi geçmiş ilaçları getirmeleri istendi. Öğrenciler bir ay içerisinde 6 bin 112 kutu ilaç toplandı. İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hayrettin Göçmen, öğrencilerin tamamının destek vermesi halinde bu rakamın günümüz bedeli ile 10 milyonu TL'yi bulacağına dikkat çekti.