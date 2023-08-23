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İzmirli diş hekimlerinden Cumhuriyet’in 100. yılına özel oratoryo

HABER MERKEZİ
İzmirli diş hekimlerinden Cumhuriyet’in 100. yılına özel oratoryo
İzmir Diş hekimleri Odası (İZDO) Genel Sekreteri Serdar Devrim Erkmen, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 9 Eylül İzmir'in kurtuluş gününe özel bir programa imza atacaklarını söyledi. İZDO üyesi İzmirli diş hekimleri olarak 4 aydır bu özel gün için hazırlandıklarını belirten Erkmen, bu özel ve anlamlı günde usta şair Nazım Hikmet'in ölümsüz eseri olan Kuvayi Milliye Destanı oratoryosunu sahneleyeceklerini dile getirdi. 9 Eylül 2023'te Atatürk Kültür Merkezi'nde sunacakları gösteriyi İzmirliler'e armağan edeceklerini belirten Erkmen, "Cumhuriyetin 100. yılında, İzmirli diş hekimleri olarak bu anlamlı program için 4 aydır yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz. Oratoryonun müzik direktörlüğünü Cem İdiz, sahne uyarlamasını tiyatro oyuncusu Okan Kam ve metin çözümlemelerini ise Merve Ağar üstlendi" diye konuştu. Etkinlikler ise gün boyu sürecek. Saat 10.00'da Prof. Dr. Hasan Mert'in '100. yılında İzmir'in kurtuluşu; Türkiye'nin kurtuluşu' başlıklı sunumuyla başlayacak olan etkinlik 'Kaç Baba Kaç' adlı tiyatro oyunuyla sona erecek.
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