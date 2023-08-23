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Haberler Ekonomi Kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler artırıldı

Kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler artırıldı

HABER MERKEZİ
Kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler artırıldı
Ticaret Bakanlığı, okul alışverişlerinin güvenle yapabilmesi için kırtasiye malzemeleri, çocuk ayakkabıları, okul kıyafetleri ve çantalarına yönelik denetimleri artırdı. Bu kapsamda kırtasiye malzemeleri, çocuk ayakkabıları, okul kıyafetleri ve çantalarına yönelik gerçekleşen piyasa gözetimi ve denetimlerinde kullanımı yasaklanmış kimyasalların yanı sıra, çocukların fiziki olarak zarar görebileceği kısımlar akredite laboratuvar testleriyle inceleniyor. Söz konusu ürünlerin birlikte bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak, toplatılması sağlanacak ve imalatçı ve ithalatçı firmalarına idari para cezası uygulanacak. Bununla birlikte güvensiz bulunan ürünler Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulunca incelenecek.
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