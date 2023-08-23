Memur maaş zammı için kritik saatler

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreçte kritik aşamaya gelindi. Görüşmelerde hükümeti temsil eden Kamu İşveren Heyetinin 14 ve 17 Ağustos'ta zam tekliflerini kabul etmeyen sendikalarla müzakereler dün de devam etti. Taraflar arasında uzlaşma sağlanmaması durumunda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlıyor. Yüksek yargı mensubu, bürokrat, sendikacı ve akademisyenlerden oluşan 11 kişilik Kurul, toplu sözleşmeye dair nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek.

SON TEKLİF 15+10

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istedi. Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etti.

Buna karşılık Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 şeklinde revize etmişti.

SOSYAL HAKLARDA İYİLEŞME

Hükümet teklifinde enflasyon oranı, ekonomik büyüme ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliği gibi faktörleri dikkate alırken sosyal haklarda da önemli iyileşmeler sağlanacak. Görüşmelerde 11 hizmet kolunda 323 madde üzerinde uzlaşma sağlandı. Gelecek yılın Ocak ayında enflasyon tahminleri dikkate alındığında kamu personeline yüzde 43'e ulaşan bir zam öngörülürken, ikinci 6 aylık dönem zammıyla kümülatif artış yüzde 578'ye ulaşacak. Birinci derecedeki tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge ve disiplin affı konusunda yetkili konfederasyonla birlikte çalışma yapılacak.