Rekortmen dalgıç 22 kiloluk akya avladı

Çanakkale Boğazı'nda tüpsüz zıpkınla trofe avları yapan rekortmen dalgıç Ozan Önen (42), Saros Körfezi'nde 22 kilogram ağırlığında 1,30 metre uzunluğunda akya avladı. Zıpkınla balık avlama eski milli takım sporcusu Ozan Önen, 20 Ağustos'ta Saros Körfezi'nde trofe (nadiren avlanabilen balık) yakalamak için denize açıldı. Tüpsüz 15 metreye dalan Önen, akya sürüsüyle karşılaştı. Sürüdeki 22 kilogram ağırlığında ve 1,30 metre uzunluğundaki akyayı zıpkınla avlayan Önen, o anları su altı kamerasıyla saniye saniye kaydetti.