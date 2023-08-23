Sirius Florida, sağlam temeller üstünde yükseliyor

Çiğli'de başlanılan proje Sirius Florida, sağlam temellerle oluşturuluyor. Doğudan batıya aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizin deprem gerçeğiyle yüz yüze olduğunu dile getiren Öncü, Hatay depreminin ardından Sirius Florida'nın projesini de revize ettiklerini sağlamlık ve konfor özelliklerini ön planda tuttuklarını dile getirdi.

SAĞLAM BİNALAR YAPILIYOR

Sirius Florida projesiyle ilgili önemli ilgiler veren Barış Öncü, "İnşaat mühendisimiz, mimarımız, makine ve elektrik mühendislerimiz, jeoloji ve jeofizik mühendislerimizle bir araya geldik. Sirius Florida sağlam kaya zemin üstünde yer alıyor. Herhangi bir zemin iyileştirme çalışmasına gerek yoktu. Buna rağmen mevcut statik inşaat değerlerimizi varolandan yüzde 20 daha kötü kabul ederek yeni bir planlama yaptık. Betonun en az C25 olması gerekirken betonu C40 olarak güncelledik. Katsayıyı 1,2 olarak aldık. Daha fazla yük taşıyabilecek sağlam binalar yapıyoruz. Biz maliyeti bir kenara bırakarak insanların ölmeyeceği binalar yapmak ve sağlam evler sunmak istiyoruz. Amacımız insanların sevdikleriyle güvenle yaşayabilecekleri evler yapmak. Bunun için asıl işimiz olan inşaatta yeni bir sürece girdik. Bir insan hayatı, gitti mi geri gelmesi mümkün değil" dedi. Çiğli Yakakent'teki Sirius Florida projesinin sağlamlığı kadar mimari özellikleri ve sosyal donatılarıyla da beğenildiğini dile getiren Barış Öncü, şehir içi, şehir dışı ve hatta yurtdışından yatırımcıların ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi.

2025 SONUNDA TESLİM

Şu anda temel aşamasında olan Sirius Florida'yı 2025 yılı sonunda sahiplerine teslim etmeyi hedeflediklerini kaydeden Öncü, şöyle söyledi: "Proje 5 blokta toplam 181 daireden oluşacak. 3 tip 1+1, 2 tip 2+1, ve tek tipte de 3+1 daireler bulunacak. Projenin ilerleyen sürecinde dubleks bahçe ve penthouse daireleri de beğeniye sunacağız. Evlerde insan hayatını kolaylaştırabilecek ayrıntıları bir arada sunacağız. Kapalı otoparkın da yer alacağı projede elektrikli araç şarj istasyonları da olacak. Açık kapalı havuz, jimnastik salonu spor alanları yürüyüş yolları etkinlik alanları ve özel günler için kapalı havuz başında parti evi gibi alanlarla sosyal anlamda da kaynaşma imkanı bulacaklar."