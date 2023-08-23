Üzüm işçilerinden sıcaklara karşı sarık ve şapkalı önlem

MANİSA'NIN dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultani üzümünde hasat tüm hızıyla devam ederken Sarıgöl'de yaş üzüm toplayan kadınlar aşırı sıcaklardan başlarına sarık ve şapka takarak korunuyor. Sarıgöl'ün dünyaca ünlü sofralık üzümü olan Çekirdeksiz Sultani üzümlerin hasadına başlandı. Aşırı sıcakların olmasına rağmen tarım işçileri bağlarda hasat için ter dökerek günlük kazançlarının elde ediyor. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde olmasına rağmen sabah 06.00 sıralarında üzüm bağında olan işçiler kamyon dolana kadar çalışıp yevmiyelerini kazanıyor. Sabah minibüsle üzüm bağına giren üzüm işçileri kesim, kasa çekimi, kamyon yükleme gibi iş taksimi yapıp kamyonu doldurunca işlerini bitiriyor. Günlük 400 TL yevmiye alan kadın işçiler ise aşırı sıcaklara karşı başlarına sarık takıp sarığın da üstüne şapka takarak sıcaklara karşı önlemlerini alıyor.