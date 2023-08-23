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Haberler Ekonomi Yuzu Beach’te eğlence hız kesmiyor

Yuzu Beach’te eğlence hız kesmiyor

HABER MERKEZİ
Yuzu Beach’te eğlence hız kesmiyor

Son yıllarda iddialı yaz partilerine imza atan Türkiye'nin gözde plaj kulübü Yuzu Beach, ünlü DJ'leri sahnesine taşıyarak eğlencenin nabzını tutuyor.

Gündüzleri plajda keyif yapan tatilciler, sabaha dek süren partilerle müziğin tadına varıyor. Geçtiğimiz günlerde Amerikalı elektronik müzik yapımcısı, ZHU adıyla tanınan Steven Zhu'yu ağırlayan işletme, yerli ve yabancı sanatçılarla ve djlerle unutulmaz anlar yaşattı. Yaklaşık üç bin kişi kapasitesiyle dikkat çeken işletmenin ortaklarından Mert Fırtına, yaz sezonu boyunca partilere, konserlere ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini belirterek Eylül ayında Ajda Pekkan konserine imza atacaklarını ifade etti.

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