Fersan, Trendbox ile büyümesini hızlandırdı

FERSAN, perakende sektörünün alışveriş datasını gerçek zamanlı olarak toplayan ve analiz eden Trendbox ile iş birliğine imza attı. Fersan, Ocak ayından itibaren sirke, sos, turşu, şalgam gibi ürünlerini Trendbox ile birlikte ölçümleyerek, kaliteli ve sağlıklı ürünlerini, her noktada uygun fiyata tüketiciye ulaştırmayı hedefliyor. Sirke sektörünün pazar lideri Fersan, bakkal, büfe, küçük marketler gibi perakende sektörünün geleneksel satış kanallarında yapay zekâ aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanından yapılan alışverişlerin verilerini gerçek zamanlı olarak toplayan ve analiz eden Trendbox ile iş birliği yaptı. Fersan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Gürhan Güven, Trendbox ile gerçekleştirdikleri iş birliğinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Trendbox, geleneksel satış verilerini gerçek zamanlı toplayarak müşteri ihtiyaçlarına göre pazar analiz raporlarına dönüştürüyor. Ocak ayından itibaren sirke, sos, turşu, şalgam gibi ürünlerimizi Trendbox ile birlikte ölçümlüyoruz. Tüketicilere kaliteli ve sağlıklı ürünleri sunarken, her noktada uygun fiyata tüketiciye ulaştırmayı hedefliyoruz. Eriştiğimiz noktaların verimliliğini artıracak ve tüketici alışveriş deneyimini daha da çeşitlendireceğiz" diye konuştu.