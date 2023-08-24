Ünlü yatırım gurusundan Türk ekonomisine övgü

Deneyimli ve ünlü yatırımcı Jim Rogers, dünyada yaşananları aktararak, yatırım araçlarını analiz etti ve Türk ekonomisi için de iyimser bir çerçeve çizdi. Küresel ekonomi içinde dezavantajlı olan konular ve doğru yatırım tavrının ne olacağına dair açıklama yapan Rogers, tüketicilerin borçlarından kurtulmalarını öneriyor. Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak tanınan ABD'li yatırımcı ve finans uzmanı Rogers, yaptığı değerlendirmede Türkiye'yi "dünyada ticaretin çok iyi yapılabileceği bir yer" olarak tanımladı.

Rogers, bu yüzden birçok ülkeye kıyasla Türkiye'ye ilişkin daha iyimser durumda olduğunu belirtti. Rogers, gelişmiş ekonomilerdeki yüksek borç seviyeleri nedeniyle küresel bir borç krizinin yakın olduğunu belirterek, "Türkiye'nin hayranıyım. Dünyada ticaretin çok iyi yapılabileceği bir yerdesiniz. Birçok ülkeye kıyasla Türkiye'ye ilişkin daha iyimser durumdayım." dedi.