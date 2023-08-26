Büyük zaferin rotaları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz'... İstiklal savaşında, vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin, yokluklara rağmen azimle, inançla ve kararlılıkla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini, büyük bedeller ödeyerek de olsa yedi düvele göstermiştir. Evet, Zafer Bayramı'nın 101'nci yıldönümü kutlamaya sayılı günler kala binlerce şehidimizin aziz kanıyla sulanan kutsal vatan topraklarını derledik. İstiklal mücadelesinde kırılma anlarının yaşandığı bölgeler, zafer alanları ve daha birçok kritik noktayı, rotanıza ekleyebilirsiniz.

İZMİR BELKAHVE ATATÜRK ANITI

Bu anıt, Bornova Belkahve'de Ulu Önder Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndan sonra İzmir'i ilk kez görüp seyrettiği noktada, 1991 yılında Heykeltıraş Tankut Öktem tarafından yapılmıştır. Merdivenle çıkılan taban üzerinde yer alan ve 16 metre yüksekliğinde olan Mustafa Kemal Paşa'nın üniformalı heykeli görenleri kendisine hayran bırakmaktadır.

SAKARYA MEYDAN SAVAŞI MÜZESİ

Sakarya Meydan Savaşı sırasında şehit düşen askerler anısına Polatlı ilçesinin Şehitler Kaşı mevkiinde dikilen anıt, 28 Ekim 1973 tarihinde ziyarete açılmıştır. Sakarya Şehitler Anıtı, anıt gövdesi, heykeller ve müzeden oluşur. Anıt gövdesi 915 rakımlı tepeden başlayıp başlangıçtan itibaren daralarak, 420 basamaklı yol boyunca 970 rakımına kadar yükselir. Yolun iki yanında yer alan sütunlar, savaşın üstün düşman güçlerine karşı kazanıldığının ifadesidir. Merdivenli yolun sonunda, Türk Ordusu'nun kazandığı zaferin öyküsünü dile getiren kabartmalar ve müze yer almaktadır.

ANITKABİR

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıtkabir, Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarını içeren komplekstir. Emin Onat ile Orhan Arda'nın tasarımı olan Anıtkabir'in 1944'te başlanan inşası 1953'te tamamlanmıştır. Anıt mezar binası başta olmak üzere çeşitli yapı ve anıtların yanı sıra Barış Parkı olarak adlandırılan ağaçlık alandan oluşur. Kompleksteki ana yapı olan anıt mezar binasının 'Şeref Holü' olarak adlandırılan kısmında Atatürk'ün sembolik bir lahdi yer alır. Anıt mezar, revaklarla çevrili bu alanın bir kenarında konumlanır. Aslanlı Yol'un dört köşesi, tören meydanının çıkışı ve meydanın köşeleri olmak üzere komplekste on adet kule, iki heykel grubu ve Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi bulunur.

ŞEHİT SANCAKTAR MEHMETÇİK ANITI

Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı Kütahya ilinin Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepeçalköy yakınlarında yer almaktadır. Atatürk, 31 Ağustos 1922 günü muharebe meydanını gezerken şehitler arasında düşman topçu mermisinin açtığı çukura gömülmüş bir sancaktar görür. Bu aziz şehit, toprağın üstünde katılaşmış kolu ile sancağı dimdik tutmaktadır. Manzara karşısında duygulanan Başkomutan, savaş sonrasında yapılacak 'Şehit Asker' anıtı için bunun sembol alınmasını emretmiştir.

KOCATEPE ATATÜRK ANITI VE KİTABESİ

Bu Anıtın temeli, 30 Ağustos 1924 tarihinde Atatürk tarafından Zafertepe'de atılmış ve üç yılda bitirilerek 1927 yılında törenle ziyarete açılmıştır. 1961 yılında anıtın Berberçam Tepesi'ne taşınması kararlaştırılmış, 1964 yılında Zafertepe'de Zafer Anıtı'nın yapılması ile yerinden kaldırılarak Afyonkarahisar Müzesi'ne götürülmüştür. 1979 yılında ise şimdiki yerine taşınmıştır. Kocatepe Atatürk Anıtı ve Kitabesi, Afyonkarahisar ili Merkez ilçesine bağlı Büyük Kalecik Kasabası sınırları içinde ve 1874 rakımlı Kocatepe üzerinde bulunmaktadır. Coğrafi yapısı itibariyle, Afyonkarahisar ve Sinanpaşa ovalarına hakim bir tepedir. 4 ton ağırlığındaki Kocatepe Anıtı bronzdan yapılmış olup, kaidesi ile beraber 7 buçuk metre yüksekliğindedir.