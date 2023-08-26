Klima ve çeyiz eşyalarında

İzmir Bayraklı Beyaz Eşya Genel Müdürü Zafer Sungur; İzmirlilerin teknolojiyi yakından takip ettiğini, Vestel'in de dünya standartlarında teknolojik ürünlerini vatandaşlarla buluşturduğunu söyledi. Sungur, "Firma olarak büyük bir kampanya başlattık. Vatandaşlarımız kaliteli ürünleri ceplerinden daha az para çıkarak alabilecekler. Biz de bu zorlu dönemde taşın altına elimizi koyduk. Gereken kolaylığı İzmirlilere sağlıyoruz " dedi. Aliağa ve Menemen'deki mağazalarında alternatif kampanyalarla vatandaşlar hizmet verdiklerini anlatan Sungur, "Uygun fiyata klimalarımızı veriyoruz. Kaçırılmayacak bir kampanyamız var. Peşin fiyatına 3 ay ertelemeli 10 taksitle ürünlerimizi müşterilerimiz alabiliyor. Ayrıca bir çeyiz kampanyamız mevcut. Yaklaşık 60 bin TL'lik paketi 45 bin TL'den veriyoruz. Yine diğer ürünlerimizde indirimlerimiz mevcut" dedi.