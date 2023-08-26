Toplumdaki zam algısı kırılacak

Orta Vadeli Program'la Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası çizilecek, 2024- 2026 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro gösterge hedefleri belirlenecek. Güven ve istikrar ortamında enflasyon ile mücadele öncelikli olmaya devam edecek. Parasal sıkılaştırma politikalarına ağırlık veren ekonomi yönetimi Programı finansal sıkılaştırma üzerine bina edecek.

İTHAL GİRDİ AZALTILACAK

Küresel enflasyondan kaynaklanan riskleri sıfıra indirmek için politika faizinin yanı sıra yapısal reformlara yönelim olacak. Geniş kapsamlı reformlarla enflasyonun dar gelirliye etkisini azaltacak, gıda enflasyonunu frenlemek için maliyet düşürücü uygulamalar gelecek. Tarımsal üretim planlaması öncelik kazanacak. Üretim fazlası bulunan ürünlerden eksiği bulunan ürünlere geçiş desteklenecek. Arz eksiği olan stratejik hububat, bakliyat ekimi mazot, gübre, tohum desteği ve cazip alım fiyatları yoluyla teşvik edilecek. Tarımsal ürün fiyatları belirlenirken yurt içi girdi maliyetleri de dikkate alınacak. İthal girdi bağımlılığı azaltılacak. Gelir düzeyi düşük vatandaşların harcama kompozisyonu içinde önemli bir yer tutan kira harcamalarını düşürmeye dönük olarak sosyal konut projeleri hızlanacak. Enflasyonla mücadele konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Fiyat artışlarını etkileyen tüm unsurları, bunların etkileşimini temel alan bir yaklaşımla, para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümü ile mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikalar hayata geçirilerek enflasyonun kalıcı olarak tek haneli seviyelere indirilmesi yönünde çalışmalara devam ediliyor. Enflasyonun özellikle dezavantajlı kesimler üzerindeki olumsuz etkisin en aza indirmek amacıyla tüm ülke düzeyinde kapsayıcı, yapıcı çözümler hayata geçiriliyor" dedi.

KOBİ'LERE KREDİ GARANTİ TUTARI ARTIRILIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi garanti sistemi kapsamında KOBİ başına kullanılabilecek azami kredi garanti limitlerini artıracaklarını belirtti. Şimşek, "Mevcut uygulamada, bir KOBİ bu sistemden en fazla 100 milyon liraya kadar kredi garantisi kullanabiliyordu, bu rakam 150 milyon lira olacak, büyük firmalarımız için 350 milyon liradan 500 milyon liraya çıkacak. Böylece, firmalarımızın finansmana erişim imkanlarını yükseltmiş olacağız" dedi.