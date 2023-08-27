Altın 2 bin 500 lirayı bulacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, faizi üst üste üçüncü kez artırarak yüzde 25'e yükseltti. Karar sonrası altın ve dövizdeki hareketlilik de sürüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son durumu değerlendirdi. Memiş "Bu faiz kararı sadece Türkiye'yi değil, dünyayı şok etti. Çünkü dünyada hiç kimse 750 baz puanlık bir faiz artırımı beklemiyordu. Genel beklenti 150-250 baz puan aralığındaydı. Bu karar piyasalarda çok olumlu karşılandı. Döviz kurları, altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüşler yaşandı. Bir süre daha altın ve dolarda yatay seyir devam edecek ancak altın fiyatları yılbaşından 2500 lirayı bulacak" dedi. Döviz ve altın borcu olanlar umutlandı. Piyasalarda umutlar yeniden yeşillendi.

KARARLA UMUTLAR YEŞERDİ

Merkez bankası "Bağımsızım" mesajı verdi. Piyasalarda kara propaganda oluşturup olumsuz bir tablo çizenlerin ise operasyonları boşa çıktı. Bu karar sadece rakamlara yansımaz, araç fiyatlarına da yansır. Vatandaşa "Araç yok" diyenler, artık müşterilerini arayarak yeni araç kampanyalarından bahsedecekler. Stokçuların elinde patladı arabalar. Stokçuların da morali bozuk. Umarım iyimserlik devam eder, umutlar yeşerir. Ancak rehavete kapılmamak gerek. Yolumuz uzun ve sancılı. Düşüşlerin kalıcı olmayacağını tahmin ediyorum. Alım için fırsat kollayanların

fırsatı olduğu bir süreç. Küresel piyasalarda riskler çok. Dışsal etkenler için yapılacak bir şey yok" dedi.

YENİ REKORLAR YOLDA

Gram altının politika faizinin yükseltmesiyle sert düşüş gösterdiğini belirten Memiş, "Faiz kararı sonrası gram altın 1.662 liraya kadar geriledi. Bu düşüşler kalıcı değil. Çünkü dışsal riskler piyasalar tarafından fiyatlanmadı. Gram altın almak için fırsat kollayanlar, düğün yapacaklar ve borcu olanlar bugünleri fırsat olarak görmeli. Gram altında yükseliş bitmedi. Son çeyrekte 1.800 liranın üzerinde rakamlar görebiliriz. Yılbaşından sonra altın 2 bin 500 lira olacak" dedi.

2 BİN DOLARI GEÇECEK

GEÇEN hafta 1.890 dolara gerilen ons altın, haftaya yükselişle başladı. Dün 1.922 dolara yükselen ons altın için gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında. Cuma günü sempozyumda konuşacak olan Powell'ın mesajları küresel piyasalar için önemli olacak. Teknik olarak 1.860-1.960 dolar aralığını takip ediyorum. 1.900 dolar seviyesinin altına sarkmaları alım fırsatı olarak göreceğim. Çünkü ons altının 2 bin dolar seviyesinin üzerinde tamamlamasını bekliyorum.