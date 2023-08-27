İkinci evini alana kredi kısıtlaması

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ikinci ev alacaklara evin değerinin yüzde 22,5'inden fazla konut kredisi verilmesini yasakladı. Karara göre, 5 milyon TL değerindeki bir evi ikinci tapulu ev olarak alacak olan kişilere, evin değerinin yüzde 22,5'i kadar kredi kullandırılacak. İkinci evi alacaklara, evin değerinin yüzde 22,5'inden fazla konut kredisi verilmesini yasaklandı.

YÜZDE 75 DARALTILACAK

BDDK'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik koordineli makro ihtiyati tedbirler kapsamında, ikinci ve sonrası konut alımında tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde konut kredisi değer oranı yüzde 75 daraltılacak. Söz konusu kişilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan kredilere sermaye yeterliliği hesaplamasında da (standart yaklaşım kullanılarak hesaplanan) yüzde 35 risk ağırlığı yerine yüzde 150 risk ağırlığı uygulanacak.