İzmir’de öğrenciler kiralardan dertli

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birçok öğrenci okul kaydı öncesi ev telaşına girdi. İzmir'in bazı ilçelerindeki 1+1 eşyalı kiralık evlerin fiyatının 10 ile 15 bin lira arasında olması çok sayıda öğrenciyi zora sokuyor. Tıp Fakültesi öğrencisi Oruç Buğra Türkoğlu, okuduğu şehirde kiraların geçen yıla oranla 2 kat arttığını belirtti. Bilgisayar Programcılığı öğrencisi Mehmet Sıraç Budak, "Muhtemelen yurtta kalırım. Ailemin de kira fiyatlarını karşılayacak bir durumu yok. 1+1 eşyalı bir evin kirası en az 10 bin TL'den başlıyor. Bu da çok uçuk bir rakam" dedi.

DOLANDIRICILARA DİKKAT

Kira fiyatlarını değerlendiren İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, "Öğrenciler özellikle Buca'da geldiklerinde, 10 ile 15 bin lira eşyalı kiralık daireler olduğunu görecek. 8–10 bin lira arasında da kiralık daireler var. Acilen kiralık arayışına girdiği için panikliyorlar. Öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde boş daire bulunamayınca fiyatlar yükseliyor" dedi. Güleroğlu, internet üzerinden ev kiralamak isteyenleri ise dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.