KDK’dan İZSU’ya katılım payı kararı

DENETÇİLİĞİ Kurumu (KDK), kanalizasyon katılım payının gayrimenkulün mevcut sahibinden tahsil edilmesini hukuka aykırı buldu. Söz konusu ödemenin, hizmetin tamamlanması anındaki gayrimenkul sahibinden tahsil edilmesi yönünde karar verildi. İzmir'de yaşayan bir kişi, KDK'ya başvuruda; İZSU'nun 2020 yılında satın aldığı daire nedeniyle bin 425 lira kanalizasyon altyapı katılım payı istediğini ve hakkında yasal işlem başlatılacağının bildirilmesi üzerine bu parayı ödediğini belirtti. Vatandaş, ödenmesi gereken borcun önceki sahibinden talep edilmesini ve bin 425 TL'nin kendisine iade edilmesini istedi. KDK, 2018'de bitirilerek aynı yıl kesin kabulü yapılan kanalizasyon işine ait kanal katılım payının ilgili tarihte taahhütname veren taşınmaz sahibinden alınması gerektiği işaret edilerek, 2020'de gayrimenkulü satın alan kişiden tahsil edilmesinin hukuka uygun olmadığı ifade edildi. KDK, kanal katılım payının iade edilmesi ve eski malikten talep edilmesi gerektiği yönünde İZSU'ya tavsiye kararı gönderdi.