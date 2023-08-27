Restoranlarda boş yer yok

Marina ve oteller gibi İzmir'deki restoranlar ve kafe zincirleri de son dönemde hınca hınç bir doluluk yaşanıyor. Kamuoyunda ise bu talebin yabancı turistlerden kaynaklandığı ile ilgili algı bu tablo ile çöktü. Yeni Asır restoranları araştırdı ve yazdı. Sektör temsilcileri, yabancı turist algısının doğru olmadığını belirterek "Müşterilerin büyük kısmını bizim vatandaşlarımız oluşturuyor. Yeme-içme sektörünün büyüklüğü, işletme sayısı ve istihdam oranları rekora koşuyor" diye konuştu.

"RANDEVUSUZ GELMEYİN"

İzmir'in ünlü mekanlarından Deniz Restoran ve Boğaziçi Restoran gibi Alsancak Kordon ve Bostanlı gibi kıyı şeridinde faaliyet gösteren işletmeler randevusuz gelen vatandaşlara oturtacak masa bulamıyor.

Özellikle hafta sonları bu mekanlara gelmek isteyenlerin mutlaka rezervasyon yaptırmaları ve kaç kişi olduğunu söylemeleri gerekiyor. Deniz Restoran İşletmecisi Ercan Çelikkaya, "İşlerimiz çok iyi. Gelenlerin büyük bir çoğunluğu kendi vatandaşlarımız. İş insanları ve toplumun her kesiminden vatandaşa hitap ediyoruz" dedi. Boğaziçi Restoran İşletmecisi Berk Kocatoros da "Hizmet kalitemiz her geçen gün artıyor. Pandemiden sonra işlerimiz çok şükür açıldı" dedi.

"YÜZDE 90'I TÜRKLER"

Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı ise "Hafta sonları Kordon'daki restoran ve kafe zincirleri yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor. Elbette İzmir turizm şehri. Müşterilerimizin yüzde 90'u Türk vatandaşlardan oluşuyor. Restoranların hizmet kalitesi yüksek. Tente düzenlemelerinden sonra Avrupa standartlarında restoranlar var. Pandemiden sonra işler açıldı. Yüzde 90 ve üzerinde yerli turist yani kendi vatandaşlarımız geliyor. Yabancı turist algısı yanlış. Evet İzmir turizm şehri ama bu algı kesinlikle doğru değil" diye konuştu.