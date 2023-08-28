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Haberler Ekonomi 2 yıllık sigara parasıyla midibüsü karavana çevirdi

2 yıllık sigara parasıyla midibüsü karavana çevirdi

HABER MERKEZİ
2 yıllık sigara parasıyla midibüsü karavana çevirdi
İzmir'de yaşayan oto elektrik ustası 38 yaşındaki Mehmet Ardil, 2 yıl önce sigarayı bıraktıktan sonra 2004 model midibüsünü, işçiliğinin çoğunu kendisi yaparak karavana çevirdi. 4 kişinin rahatça kalabileceği karavanı yaklaşık 200 bin lira maliyetle yaptığını belirten Ardil, "Sigara paralarının hepsini 2 yıl boyunca bu işe harcadım. İyi ki de bırakmışım, iyi ki de yapmışım" dedi. Mehmet Ardil, ikiz erkek çocukları olunca günde iki paket içtiği sigarayı bırakma kararı aldı. Elinde bulunan 2004 model midibüsü ise karavana çevirdi.
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