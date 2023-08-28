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Aydın 70 bin ton kuru incir rekoltesi bekliyor

HABER MERKEZİ
Aydın 70 bin ton kuru incir rekoltesi bekliyor
Türkiye'den ihraç edilen kuru incirin yüzde 80'ini üreten Aydın hedef büyüttü. Aydın'ın en önemli ihracat ürünü olan kuru incirde bu sezon yaklaşık 70 bin 174 ton rekolte bekleniyor. Dünya incir üretiminde ve ihracatında ilk sırada yer alan Aydın'ın tescilli tarımsal ürünüyle ekonomiye büyük katkı sağladığını dile getiren Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, "Ülkemizde geçen yıl toplam 84 bin ton kurun inciri yapıldı. Bu tescilin 75 bin tonu ilimizde gerçekleşti. Aydın'da bu yıl 70 bin ton incir rekoltesi bekleniyor. Bu rakam beklentimiz paralelindedir. HMS ortalama fiyatı geride kalan sezon 46 lira 25 kuruş olan incirin bu yılda fiyatının üreticinin yüzünü güldürmesini bekliyoruz" dedi.
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