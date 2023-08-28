Cari açık, turizmdeki patlama ile daralacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizm gelirlerindeki büyük oranda artışın ve tüketici kredilerinin büyümesindeki yavaşlamanın, cari açığın daralmasında etkili olacağını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, turizmde patlama yaşandığına dikkati çekerek şu ifadelere yer verdi: Bir ayda 7,1 milyon ile dikkate değer sayıda yabancı ziyaretçiyi ağırlayarak tarihin en iyi temmuz ayına damga vurdu. Türkiye'nin cari açığının tüketici kredilerinin büyümesindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde (hazirandaki 56 milyar dolarlık 12 aylık bütçe açığından aralıkta 40 milyar dolar civarına) önemli ölçüde daralması bekleniyor. Bu da daha istikrarlı bir lirayı destekliyor.