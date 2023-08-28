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Haberler Ekonomi Müzekart satışlarında 7 ayda 2 milyon gelir

Müzekart satışlarında 7 ayda 2 milyon gelir

HABER MERKEZİ
Müzekart satışlarında 7 ayda 2 milyon gelir
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'den fazla müze ve ören yeri ile Milli Saraylar Başkanlığı bünyesindeki müzelerde geçerli olan Müzekart satışı, 7 ayda 2 milyonu aştı. Türkiye'de çeşitli meslek ve yaş gruplarına ücretsiz olan, müze ve ören yerlerine bir yıl boyunca sınırsız erişim sağlayan Müzekart satışı, bu yılın 7 ayında 2 milyon 151 bin 988'e ulaştı. En çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri arasında Konya Mevlana Müzesi 1 milyon 664 bin 437 ziyaretçi ile birinci, İzmir Efes 1 milyon 151 bin 511 ziyaretçi ile ikinci, Denizli Pamukkale 1 milyon 149 bin 843 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı.
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