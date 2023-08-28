Öğrenciler tasarladı hayvanlar kullanacak

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, 'Mobilya Tasarımı' dersi kapsamında, HAYTAP'ın mentorluğunda sokak hayvanları, barınaklar ve sahipli hayvanlar için mobilyalar tasarladı. Jüri değerlendirmesi sonucu seçilen mobilya tasarımları bir mobilya firması tarafından üretilecek ve ürünlerin satışından elde edilecek gelir HAYTAP'a bağışlanacak. Hayvanseverler, evlerini paylaştıkları can dostları için bu tasarımları satın alabilecek. Söz konusu mobilyaların satışından elde edilen gelirin tamamı HAYTAP'a bağışlanacak.