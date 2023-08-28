Satın aldığı balık yemini beğenmedi fabrika kurdu

Denizlili iş insanı Mustafa Özpek, sahibi olduğu alabalık çiftliği için aldığı yemi beğenmeyince kendi fabrikasını kurdu ve 6 ülkeye ihracat yapma başarısı gösterdi. Gençlik yıllarında Denizli'de çobanlık yaptıktan sonra bir süre çalışmak için gittiği Almanya'dan memleketine kesin dönüş yapan Mustafa Özpek, alabalık çiftliği kurdu. Zamanla işlerini büyüten ve 2 oğluyla Türkiye'nin farklı şehirlerinde kurduğu 12 çiftliği işleten Özpek, yıllık 10 bin ton alabalığı işleyerek yurt dışına satmayı başardı. Çiftlik için gerekli balık yemlerini dışarıdan temin eden Özpek, sık sık kalitesiz ürünlerle karşılaşınca kendi yem fabrikasını kurmaya karar verdi. Kendi yem fabrikasını kuran ve 50 kişiye istihdam oluşturan Özpek, ilk zamanlar kendi balıkları için üretim yaparken şimdi ürünlerini hem iç hem de dış pazarda satıyor.