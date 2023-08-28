  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Satın aldığı balık yemini beğenmedi fabrika kurdu

Satın aldığı balık yemini beğenmedi fabrika kurdu

HABER MERKEZİ
Satın aldığı balık yemini beğenmedi fabrika kurdu
Denizlili iş insanı Mustafa Özpek, sahibi olduğu alabalık çiftliği için aldığı yemi beğenmeyince kendi fabrikasını kurdu ve 6 ülkeye ihracat yapma başarısı gösterdi. Gençlik yıllarında Denizli'de çobanlık yaptıktan sonra bir süre çalışmak için gittiği Almanya'dan memleketine kesin dönüş yapan Mustafa Özpek, alabalık çiftliği kurdu. Zamanla işlerini büyüten ve 2 oğluyla Türkiye'nin farklı şehirlerinde kurduğu 12 çiftliği işleten Özpek, yıllık 10 bin ton alabalığı işleyerek yurt dışına satmayı başardı. Çiftlik için gerekli balık yemlerini dışarıdan temin eden Özpek, sık sık kalitesiz ürünlerle karşılaşınca kendi yem fabrikasını kurmaya karar verdi. Kendi yem fabrikasını kuran ve 50 kişiye istihdam oluşturan Özpek, ilk zamanlar kendi balıkları için üretim yaparken şimdi ürünlerini hem iç hem de dış pazarda satıyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA