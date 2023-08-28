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Haberler Ekonomi Tire’deki üreticilerin su kuyuları kuruyor

Tire’deki üreticilerin su kuyuları kuruyor

NADİR UYSAL
Tire’deki üreticilerin su kuyuları kuruyor
İzmir Tire'de, OSB'ye su sağlayan Kurşak köyündeki kuyunun yöredeki yer altı su kaynaklarını neredeyse kuruma noktasına getirdiğini öne süren bölge üreticisi Devlet Su İşleri'nin söz konusu kuyuyu ve boru hattını mercek altına alarak incelemesini istedi. TOSBİ'nin köydeki araziye açtığı kuyudan, sınırın üstünde su çektiğini ve bölgedeki yeraltı suyunu tükenme noktasına getirdiğini iddia eden köylüler, "OSB, buradan çektiği suyu toplam 18 kilometrelik boru hattıyla sanayi bölgesine taşıyor" dediler.
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