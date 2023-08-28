Vergi denetiminde yapay zeka devrede

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV oranlarını hatalı uygulayan mükellefler başta olmak üzere vergi kayıp ve kaçağını yakından takip ettiklerini belirtti. Kayıt dışılıkla mücadelenin arttığını belirten Şimşek, "Kayıt dışılıkla mücadelemiz artarak devam ediyor. Denetimlerde yapay zekayı devreye alıyoruz. Kayıt dışılık sadece vergi kaybı değildir; esas sorun, kayıtlı ekonomi aleyhinde oluşan haksız rekabetin yol açtığı tahribattır. Yani finansmana erişememe, düşük ölçek ve zayıf verimlilik" ifadelerine yer verdi.