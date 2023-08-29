Çalışma hayatına 33 milyarlık yatırım

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sanayicilerle buluşmasında istihdam ve işgücü piyasasının fotoğrafını çekti. Bakan Işıkhan, ocak-temmuz döneminde 1 milyon 554 bin açık iş alındığını, sanayi sektörüne 778 bin 322 bin yerleştirme yapıldığını, işverenlerin aradığı niteliklerde işçi bulmalarına aracılık edeceklerini söyledi.

Çalışma hayatına son yirmi yılda 33 milyarlık yatırım yapıldığını belirten Bakan Işıkhan, İŞKUR'un da ocak-temmuz arasında 687 bin kişiyi işe yerleştirmede aracılık ettiğini, aynı dönemde 103 bin 500 kişiye iş kapısı açıldığını ifade etti. Ankara Sanayi Odası'nın konuğu olan Işıkhan, istihdamın ve nitelikli işgücünün artması için adımların atılmaya devam edeceğini söyledi. Türkiye'nin sanayi alanındaki büyümesini sürdürmek, işverenlerin ve işçilerin refahını artırmak için kararlı bir şekilde çalıştığını belirten Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR aracılığıyla istihdam gücüne destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

4.4 MİLYARLIK ÖDEME

TÜRKIYE ekonomisinin büyümeye devam ettiğini belirten Bakan Işıkhan, "Ocak-mart aylarında yüzde 4 oranında büyüdük. Bu büyümenin yıl boyunca da artacağı öngörülüyor, inşallah ikinci çeyreği de büyümeyle kapatacağız" dedi. Başkente son yirmi yılda yapılan 604 milyar liraya yakın yatırımın 33 milyar lirasının çalışma hayatı özelindeki yatırımlar olduğunu belirten Bakan Işıkhan, "2012'den günümüze kadar iş ve meslek danışmanlarımız aracılığıyla 2 milyon 400 bin bireysel görüşme, 440 bin iş yeri ziyareti ve 10 bine yakın okul ziyareti gerçekleştirdik. İşsizlik ödeneğine hak kazanan 705 bin vatandaşımıza 4.4 milyar ödeme yaptık" diye konuştu.