KOBi’lere 450 milyon dolarlık finansman

'Şehir Buluşmaları' kapsamında Elazığ'a giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda önemli açıklamalar yaptı. İşletmelere ekonomiye katkı sağlamaları açısından gereken desteği verdiklerini ifade eden Kacır, "Son 20 yılda Elazığ'daki yatırımlar için 706 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 19 milyar 600 milyon liralık yatırım tutarı ile 27 bin vatandaşımıza istihdam imkanı oluşturduk. Bununla birlikte son 20 yılda şehrimizde 2 OSB'mizde 189 parseli üretime geçirdik. 12 bin 250 kişiye bu bölgelerde istihdam sağladık. Tüm parsellerde üretime geçilmesi ile inşallah OSB bölgelerindeki istihdam 22 bin 500 kişiye ulaşacak.

ULUSLARARASI KAYNAK

Son 20 yılda, Elazığ OSB ve Elazığ Teknova OSB için toplam 351 milyon liralık kredi desteği sağladık. Ayrıca 5 sanayi sitemizde 5 bin 675 kişiye istihdam sağladık. Sanayi sitelerimiz için 140 milyon lira kredi imkanı sunduk. İktidarlarımız döneminde son 20 yılda, 5 bin 571 işletmemize 472 milyon liradan fazla destek sağladık" diye konuştu.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından KOBİ'lerin güçlenmesi için desteklerin verildiğini anlatan Kacır, "Deprem sonrasında KOBİ'lerimizin hızlı toparlanmaları adına bütün işletmelerimizin KOSGEB'e olan 2023 yılı borçları ile hayatını kaybeden işletmecilerin tüm borçlarını sildik. Depremde zarar görmüş iş yerleri için ilk yılı geri ödemesiz olmak üzere 36 ay vadeli Acil Destek Programı'nı uygulamaya koyduk. Elazığ'da bu kapsamda 327 işletmemize destek sağladık. 104 milyon liralık kredi hacmi oluşturduk. KOBİGEL Destek Programı kapsamında yine 42 işletmemize Elazığ'da 53 milyon lira sunduk. Türkiye Deprem Sonrası Ekonomik Canlanma Projesi ile KOBİ'lerimizin güçlenmesi için 450 milyon dolar tutarında bir uluslararası finansman kaynağını ülkemize kazandırdık. Bu finansman ile hasar derecesine bağlı olarak ve firma ölçeğine göre Elazığ'daki işletmelere 150 bin liradan 400 bin liraya kadar faizsiz finansman desteği sağlayacağız" diye konuştu.

Milli teknoloji hamlesini hatırlatan Kacır, "Depremden zarar gören kadınlarımıza uygulamalı tekstil eğitimleri ile gençlerimize robotik ve kodlama eğitimleri sunduk. KOSGEB Girişimcilik Destekleri kapsamında son 10 yılda 2 bin 74 girişimcimize 57 milyon lira destek verdik. Bu girişimcilerimizin içinde 770 kadın, 910 genç girişimcimiz oldu" dedi.