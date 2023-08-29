  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Kuru incirden 241 milyon dolar gelir

Kuru incirden 241 milyon dolar gelir

HABER MERKEZİ
Kuru incirden 241 milyon dolar gelir
AYDIN'IN milli meyvesi kuru incirin ihracat rakamları ve ihracat yapılan ülke sayısı her geçen gün artıyor. Ege İhracatçı Birlikleri tarafından yapılan açıklamada geçtiğimiz 11 aylık dönem içerisinde 121 ülkeye 241 milyon dolarlık kuru incir ihracatı yapıldığı açıklandı. Türkiye, 7 Ekim 2022-19 Ağustos 2023 tarihine kadar geçen süreçte toplam 67 bin 713 ton kuru inciri 121 ülkeye ihraç ederek, ihracatını toplam 241 milyon dolara taşıdı. Kuru incir ihracatı miktar bazında yüzde 6 artarken değer bazında yüzde 2 yükseliş gösterdi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA