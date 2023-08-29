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Haberler Ekonomi Suudi Arabistan’daki projelerde işbirliği

Suudi Arabistan’daki projelerde işbirliği

HABER MERKEZİ
Suudi Arabistan’daki projelerde işbirliği
TICARET Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar Alkhorayef ve Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal ile Bakanlıkta görüştü. Bakan Bolat, "Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki karşılıklı ticareti ve özellikle imalat sektöründe karşılıklı yatırımlarımızı arttırmak üzere güçlü bir plan hayata geçireceğiz. Bu kapsamda özellikle ihracat stratejilerimiz ve sektörel ortaklıklar alanında işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptını imzalayacağız. Firmalarımızın Suudi Arabistan'daki projelerden daha fazla pay alması hususunda ortak çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
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