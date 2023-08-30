Hem aylık hem de ikramiyeyi artıracak

Bu düzenlemeyle 600 puanlık bir artışla 25 yıllık çalışanın aylığına bugün itibariyle yaklaşık 3000 lira ilave edilirken, ikramiyedeki artış da 80 bin liradan başlayacak. Meclis'in yeni yasama döneminde yapılacak yasal düzenlemeyle 25 yıl hizmeti olan bir şefin yaklaşık 12 bin 500 lira olan emekli aylığı ek gösterge düzenlemesiyle 15 bin 500 lirayı bulacak.

İTİRAZ EDİLEMEYECEK

Memura maaş zammında nihai kararı verecek olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu dün 4 kez toplandı. Toplam 11 kişiden oluşan hakem heyetinin gündeminde zam oranı başta olmak üzere anlaşılmayan maddeler vardı. Zam konusunda nihai kararın 31 Ağustos'a kadar açıklanması bekleniyor. Memur-Sen, 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde, 2024 için toplam yüzde 70, 2025 içinse yüzde 40 zam talep ederken, kamu işveren heyeti ise 2024 için yüzde 25, 2025 yılı için de yüzde 11 zam tek lif etti. Kurulun verdiği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek. Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında birinci derece memurların tamamına 3600 ek gösterge verilmesi uzlaşılan maddeler arasında yer alıyor. Memur-Sen'le birlikte yapılacak çalışmayla şekillenecek düzenleme 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama döneminde Meclis gündemine gelecek. Ek gösterge düzenlemesiyle toplu sözleşme zammı dışında 600 binin üzerinde memurun da gelirinde artış yaşanacak. Yılın başında ek gösterge düzenlemesiyle 1. dereceye kadar yükselen tüm çalışanların ek göstergesi 600 puan artırıldı. Öğretmen, polis, hemşire müdür gibi bazı meslek gruplarında 2200 veya 3000'den 3600'e çıkarıldı. Temmuz 2022'de yapılan yasal düzenleme 15 Ocak 2023 itibariyle yürürlüğe girdi. Devlet Memurları Kanunu'nda tanımlanan ve memurların kıdemlerini ortaya koyan puanlama sistemine kademe, derece adı veriliyor. Buna göre iki yıllık üniversiteden mezunlar 10. derece ve 2. derecede göreve başlıyor ve en çok 1. dereceye kadar yükselebiliyor.

TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN

Ek gösterge memurların maaş, emeklilik sonrası aylık ve ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük önem taşıyor. Ek göstergenin yüksek olması hem aylık hem de ikramiyeyi artırıyor. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların birinci derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamının yüksek olmasını istiyor. Kamuda çalışan şef, araştırma ve planlama uzmanları, tekniker, müdürün üzerinde olan uzman personel de ek gösterge alabilecek. Yapılacak düzenlemeyle 600 puanlık bir artışla 25 yıllık çalışanın aylığına bugün itibariyle yaklaşık 3000 lira ilave edilirken, ikramiyedeki artış da 80 bin liradan başlayacak. Ek gösterge artışından bütün çalışanlar yararlanacak. Yardımcı hizmetler sınıfında yer alıp hiçbir ek göstergesi olmayanlara 600 ek gösterge verilecek. İki yıllık polis koleji mezunları, bekçi, uzman jandarma da yararlanacak. Ek gösterge artışından kendi alanında yükseköğrenim görenlere değil işletme tahsili yapan hemşire de yararlanabiliyor.

KURUL YARIN SON KEZ TOPLANACAK

Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında yapılan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 4'üncü toplantısı, yaklaşık 8 saat sürdü. 31 Ağustos'ta son kez toplanacak kurul, bu toplantıda memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını kararlaştıracak. Kurulun verdiği karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.