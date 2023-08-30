Öncelik fiyat istikrarı ve tek haneli enflasyon

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, eylül ayında açıklanacak 2024- 2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın hazırlık sürecini ve öncelikli yapısal reformları değerlendirmek üzere Beştepe'de üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda altın ithalatına yönelik son dönemde alınan tedbirler ile enerjide yol haritası başlıkları görüşüldü.

YAPISAL REFORM HAMLESİ

Toplantının ardından yapılan açıklamada, fiyat istikrarının öncelik olmaya devam ettiği, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması, beklentilerin çıpalanması ile enflasyonun orta vadede tek haneli seviyelere düşmesinin hedeflendiği vurgulandı. Toplantıda, OVP'de yer alacak makroekonomik tahminler, öncelikli yapısal reform alanları değerlendirildi. OVP'nin "para politikası, maliye politikası ve yapısal reform" olmak üzere üç temel dayanağı bulunuyor. Programda işgücü piyasası reformları, tarımsal reformlar, ürün piyasası reformları başta olmak üzere bütün vatandaşların yaşamına dokunacak adımlar yer alacak. Reform adımlarıyla, rekabet gücünü, üretimdeki verimliliği artıracak ve ekonominin potansiyelini geliştirecek yapısal dönüşüm hedefleniyor. Bu sayede kamu maliyesinden finansal mimariye her alanda kapsamlı bir değişim öngörülüyor.

ENERJİ VE ALTIN İTHALATI

Son dönemde cari açığı önemli oranda etkileyen altın ithalatında yaşanan gelişmeler ve bu kapsamda ihracatçıların beklentileri de göz önünde bulundurularak alınan tedbirler değerlendirildi. Toplantıda altın ithalatının son 7 ayda yüzde 180 arttığına dikkat çekilerek, son dönemde işlenmemiş altın ithalatında yaşanan yükseliş dış ticaret ve ödemeler dengesi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı yeni tedbirler devreye alınıyor. Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak ve arz güvenliğini sağlayacak kapsamlı yol haritası da masaya yatırıldı.

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül katıldı.