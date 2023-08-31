200 bin dosya arabulucu bekliyor

Yargıda halihazırda büyük bir yük teşkil eden kira uyuşmazlıklarında 1 Eylül'den tarihinden itibaren "Dava Şartı arabuluculuk" dönemi başlıyor. Geçtiğimiz yıl 90 bine yakın dosya bulunan ve sayıları 3 bine yakın olan arabuluculara 200 binin üzerinde dosya dağıtımı yapılması bekleniyor.

MÜRACAAT ÜCRETSİZ OLACAK

Yıl içinde kira uyuşmazlığı arabuluculuk yoluyla yaklaşık 1 ay içinde çözüme kavuşacağı bekleniyor. TBMM tarafından kabul edilerek yasalaşan yeni düzenlemeye göre kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava şartı haline getirildi.Müracaatlar, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına ücretsiz yapılacak. arabuluculuk görüşmeleri üç hafta içerisinde tamamlanacak. Zorunlu durumlarda arabulucu tarafından bu süre en fazla bir hafta daha uzatılabilecek. Görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamaması halinde taraflar dava yoluna gidebilecek. Av. Sinem Hacıeminoğlu 'Adliye'lerde mahkemelerimizin iş yükü hafifleyecek. Uzun ve masraflı dava süreçleri karşısında taraflar ekonomik açıdan mağdur olmayacak ve zaman kaybı da yaşamayacaklardır. Yine kiraya veren ve kiracı ilişkisi de arabuluculuk çözüm yöntemi sonucunda anlaşmaya varılması halinde dostane bir şekilde devam edebilecek" dedi.