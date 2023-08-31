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Haberler Ekonomi Almanya’da kira artışları yüzde 6’yı geçmeyecek

Almanya’da kira artışları yüzde 6’yı geçmeyecek

HABER MERKEZİ
Almanya’da kira artışları yüzde 6’yı geçmeyecek
Almanya'da koalisyon hükümeti kira artışlarının önüne geçebilmek için artışları 3 yıl boyunca en fazla yüzde 6 oranında sınırlandırma planı üzerinde çalışıyor. Almanya'da kolaisyon hükümeti, kira artışlarına yeni sınırlamalar getirmeyi planlıyor. Ülkede 2021 yılında kurulan koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyal Demokrat Partisi (SPD), son zamanlarda ülke genelindeki kira artışlarının önüne geçebilmek için, 3 yıl boyunca kiraların artış oranını en fazla yüzde 6'da sınırlandırmak için yeni önlem paketi hazırlandığını açıkladı.
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