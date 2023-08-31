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Haberler Ekonomi Helal belgeli ürünler Katar pazarına girdi

Helal belgeli ürünler Katar pazarına girdi

HABER MERKEZİ
Helal belgeli ürünler Katar pazarına girdi
Türkiye ile Katar arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında, Helal Akreditasyon Kurumunca akredite edilen belgelendirme kuruluşları Katar Küresel Ortaklık Sistemi'ne kaydedildi. Bu kuruluşlarca düzenlenen helal belgeleri ilave bir işleme gerek kalmaksızın Katar Halk Sağlığı Bakanlığınca doğrudan tanındı. Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen helal belgelerinin, ilave işleme gerek olmadan Katar pazarına girmesi sağlanacak. HAK, helal belgelerinin diğer ülkelerin yetkili makamlarınca tanınmasının sağlanmasına ilişkin çalışmalarıyla uluslararası alanda öncü rol üsteleniyor. Bu kapsamda, HAK akrediteli helal belgelerinin Katar'da tanınması için bu ülkeyle 14 Ekim 2022 tarihinde İstanbul'da mutabakat zaptı imzalanmıştı. Böylece, HAK'tan akredite helal belgeleri ile Türk ürünlerinin Katar pazarına rahatça girebilmesi için ilk adım atılmıştı.
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