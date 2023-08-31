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Haberler Ekonomi İstanbul Havalimanı, Avrupa lideri oldu

İstanbul Havalimanı, Avrupa lideri oldu

HABER MERKEZİ
İstanbul Havalimanı, Avrupa lideri oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın, 21-27 Ağustos haftasında, günlük ortalama 1511 uçuşla Avrupa'nın lideri olduğunu bildirdi. Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) verilerine ilişkin bilgi verdi. EUROCONTROL'ün 21-27 Ağustos dönemine ilişkin verilerine göre İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1511 uçuşla Avrupa'nın lideri olduğuna işaret eden Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı, en yoğun ilk 20 havalimanı arasında pandemi öncesine göre yüzde 118'lik büyüme sağladı" ifadesini kullandı.
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