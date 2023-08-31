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Haberler Ekonomi İZTO Başkanı Özgener’den OVP önerileri

İZTO Başkanı Özgener’den OVP önerileri

HABER MERKEZİ
İZTO Başkanı Özgener’den OVP önerileri

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, gelecek ay açıklanması beklenen 2024- 2026 Orta Vadeli Program'da (OVP) enflasyonla mücadelenin birincil öncelik olacağını umduklarını söyledi. Odanın çok amaçlı salonunda yapılan İZTO Olağan Meclis Toplantısında konuşan Özgener, enflasyonla ilgili doğru tespitler yapılarak etkin teşhisler konulduğunu belirtti. Bu tespitlere yönelik, enflasyonun nasıl düşürüleceğine dair hareket planının da net olarak ortaya konması gerektiğini ifade eden Özgener, teşhisler doğruyken beklentilerin de doğru yönetilmesinin kritik olduğu bir aşamaya gelindiğini vurguladı.

OLUMLU BİR ADIM

Merkez Bankası'nın politika faizinin yüzde 25'e çıkarılması kararını rasyonel politikalar çerçevesinde atılmış olumlu bir adım olarak gördüklerini dile getiren Özgener, "Önümüzdeki 2 ayın kritik süreçlerinden bir diğeri de eylül ayında açıklanması beklenen 2024-2026 OVP olacak. Merkez Bankası'nın adımları ile enflasyonu düşürmek için bir alan yaratıldı" dedi.

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