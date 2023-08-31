Memurun 2 yıllık zam oranı belli oldu

Kamu İşveren Heyeti'nin 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri tamamlanırken memur maaşlarına yapılacak olan zam oranı belli oldu. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak. 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 2024-2025 yıllarına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinde zam oranı belli oldu.

Toplu sözleşme sürecinde memur tarafını temsil eden Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyet'in yürüttüğü görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girmişti. Bugün beşinci ve son toplantısını yapan Hakem Kurulu, memur ve emeklilerin zam oranını netleştirdi.

ZAM ORANI NETLEŞTİ

Buna göre 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bugünkü toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17 Ağustos'taki son teklifini bugun de korudu. Zam teklifinde değişiklik yapmadı.