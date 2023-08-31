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Haberler Ekonomi THY’den yeşil dönüşüm dönemi

THY’den yeşil dönüşüm dönemi

HABER MERKEZİ
THY’den yeşil dönüşüm dönemi
Türkiye markasına değer katan Türk Hava Yolları çevre hassasiyetiyle de dünyaya örnek oluyor. Uçak yolcularının karbon ayak izini yok etmek maksadıyla uygulamaya geçen karbon dengeleme programı ile son bir yılda 1 milyon 463 bin 386 kg. karbondioksit emisyon dengelendi. Sistem, yolcunun ortaya çıkardığı karbon emisyonuna göre "karbon kredisi" ödemesi yoluyla denge sağlanmasına olanak tanıyor. Paris İklim Anlaşması'nda 2053 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu taahhüdü verilmesiyle Türkiye'de her alanda karbon emisyonu projeleri tüm hızıyla hayata geçiriliyor. THY, başlattığı karbon dengelemeyle her yolcunun kendi karbonunu dengelemesini sağlıyor.
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