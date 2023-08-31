Türkiye pazarına yabancı yatırımcı ilgisi artıyor

WEST Global Investment Genel Müdürü Vanderson Andrade Türkiye pazarında yatırımlarını artıracaklarını söyledi. Finansal piyasalardan gayrimenkul yatırımlarına, yazılım şirketlerinden ithalat-ihracat işine kadar çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren West Global Investment, Türkiye'de yatırımlarını artıracaklarını açıkladı. West Global Investment'in, Türkiye'ye yapacağı yatırımlar ve geniş iş portföyü ile müşteri odaklı yaklaşımını sürdürmeyi Türkiye'de de ilerleyeceğini belirten Andrade; "Küresel iş dünyasında, yatırım ve ticaretin yanı sıra müşteri ilişkilerinin sıkı tutulması da başarının ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye pazarındaki artan inşaat talepleri ve bundan doğan şirketlerin sağlamış oldukları finansman ayrıcalıkları hem yerli yatırımcılar açısından hem de yabancı yatırımcılar arasında ilk 10 gözde pazar haline gelmiş bulunmaktadır" dedi.