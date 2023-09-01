Aile kurmak isteyen milyonlarca gence eğitim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik çağına gelmiş ve aile kurmayı amaçlayan gençlerin yararlandığı Evlilik Öncesi Eğitim Programı kapsamında son 8 ayda 91 bin gence eğitim verildiğini belirterek, programa bugüne kadar 1,6 milyon kişinin katıldığını bildirdi.

SAĞLIKLI EVLİLİK TESİSİ

Bakan Göktaş, evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin evlilik hayatına hazırlanmalarını sağlamak amacıyla 2013 yılında Evlilik Öncesi Eğitim Programını hayata geçirdiklerini belirterek, Evlilik Öncesi Eğitim Programının, biri "Eğitici El Kitabı" olmak üzere "Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri", "Aile Hukuku", "Evlilik ve Sağlık" başlıklarını içeren toplam 4 kitaptan oluştuğunu kaydetti. Bakan Göktaş, program kapsamında evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini yi tanıması, olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini bilmeleri ve bireylerin uzun ömürlü ve sağlıklı evlilikler tesis etmelerine katkı sunulması amacıyla eğitimler verildiğini ifade ederek, "Eğitimlerle gençlerin evlilik ve aile hayatını bir bütün olarak görebilmeleri, birbirleriyle doğru ve etkili iletişim kurabilmeleri için gerekli temel iletişim ve yaşam becerilerini kazanmalarını sağlıyoruz. Alanında uzman eğiticiler tarafından verilen eğitimlerden evlilik çağına gelmiş ve aile kurmayı amaçlayan her vatandaşımız yararlanabiliyor" dedi.