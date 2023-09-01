Almanya’da ürünlere gizli gramaj zammı

Almanya'daretici ve marketler, enflasyon karşısında gramajlarla oynamaya başladı. Ürün miktarını düşürerek fiyatı ya sabit bırakan ya da küçük fiyat artışları yapan firmaların sayısı yıl başından bu yana iki kat arttı. Koronavirüs salgını ve ardından gelen Rusya-Ukrayna savaşından itibaren küresel ekonomik sorunlar sürüyor. Avrupa ülkeleri yakın tarihlerinde görmedikleri enflasyon artışlarını yaşıyor. Bu ülkelerin başında Almanya geliyor. Almanya'da temmuzda yüzde 6,2 olan enflasyon ağustos ayında yüzde 6,1 ile 0,1'lik bir düşüş gösterdi. Yüksek enflasyon karşısında özellikle emeklilere yapılmayan maaş artışları ülkede alım gücünü düşürürken toplumda huzursuzluğu artırdı.