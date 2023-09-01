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Haberler Ekonomi Almanya’da ürünlere gizli gramaj zammı

Almanya’da ürünlere gizli gramaj zammı

HABER MERKEZİ
Almanya’da ürünlere gizli gramaj zammı
Almanya'da üretici ve marketler, enflasyon karşısında gramajlarla oynamaya başladı. Ürün miktarını düşürerek fiyatı ya sabit bırakan ya da küçük fiyat artışları yapan firmaların sayısı yıl başından bu yana iki kat arttı. Koronavirüs salgını ve ardından gelen Rusya-Ukrayna savaşından itibaren küresel ekonomik sorunlar sürüyor. Avrupa ülkeleri yakın tarihlerinde görmedikleri enflasyon artışlarını yaşıyor. Bu ülkelerin başında Almanya geliyor. Almanya'da temmuzda yüzde 6,2 olan enflasyon ağustos ayında yüzde 6,1 ile 0,1'lik bir düşüş gösterdi. Yüksek enflasyon karşısında özellikle emeklilere yapılmayan maaş artışları ülkede alım gücünü düşürürken toplumda huzursuzluğu artırdı.
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