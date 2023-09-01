Avrupa’nın şarjı İzmir’den

Dünya teknoloji devleri, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (IFA 2023) buluştu. Fuara ilk olarak 33 yıl önce üç ürün ve beş kişilik ekiple katılan Vestel, bu kez 3 bin metrekarelik standıyla fuarın en büyük katılımcılarından biri oldu.

DEV İHALEYİ KAZANDI

Vestel'in görevi yeni devralan CEO'su Ergün Güler, basınla ilk buluşmasında, "Bugün 500 kişilik ekip ve bin 500'e yakın ürünümüzle burada yer almaktan mutluluk duyuyoruz. 1990'da standımızda sadece tüplü televizyon vardı bugün en yenilikçi, rekabetçi ürünlerle buradayız" diye konuştu. Son dönemde öne çıkan enerji depolama çözümleriyle ilgili çalışmalarına dikkat çeken Güler, "Eski otomotiv oyuncuları elektrikli araçlara adapte olmakta zorlanıyor ama Amerika, Çin ve Türkiye'de yeni oyuncular bu alanda öne çıkıyor. Biz de İzmir'deki tesislerimizde elektrikli araç şarj cihazı (EVC) üretiyoruz. E.ON ve Iberdrola ile yaptığımız anlaşmalar var. İskandinavya ve Benelüx'de de şarj istasyonlarımız var. Zess'in ana tedarikçisiyiz. Dolayısıyla Avrupa'nın pek çok noktasında şarj istasyonlarını biz yapıyoruz. Bunların hepsini de ihaleyle aldık" dedi. Güler, evde enerji depolama teknolojilerine de yatırım yaptıklarının altını çizdi.