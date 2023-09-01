  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Kimlik gizlenerek taşıt ilanı vermek yasaklandı

Kimlik gizlenerek taşıt ilanı vermek yasaklandı

HABER MERKEZİ
Kimlik gizlenerek taşıt ilanı vermek yasaklandı
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı, ilan sitelerinde açık kimliğin gizlenerek ilan verilmesini engellemek amacıyla kişinin kendisine, eşine, birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ait olmayan ya da sahibi tarafından yetkilendirilmediği taşınmaz veya kara taşıtını ilana koyabilmesini yasaklama kararı aldı. İlan sitelerinde gerçek olmayan, fiyat aldatmacaları ve fiyat şişirmelerini içeren ilanlarla taşınmaz ve motorlu kara taşıt ticaretinde vatandaşların mağdur edildiğinin gözlemlenmesi üzerine harekete geçilerek yönetmelik çıkarıldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA