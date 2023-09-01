Kimlik gizlenerek taşıt ilanı vermek yasaklandı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı, ilan sitelerinde açık kimliğin gizlenerek ilan verilmesini engellemek amacıyla kişinin kendisine, eşine, birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ait olmayan ya da sahibi tarafından yetkilendirilmediği taşınmaz veya kara taşıtını ilana koyabilmesini yasaklama kararı aldı. İlan sitelerinde gerçek olmayan, fiyat aldatmacaları ve fiyat şişirmelerini içeren ilanlarla taşınmaz ve motorlu kara taşıt ticaretinde vatandaşların mağdur edildiğinin gözlemlenmesi üzerine harekete geçilerek yönetmelik çıkarıldı.