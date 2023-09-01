Kur korumalıda farktan doğan TL takip altında

MERKEZ Bankası PPK toplantı özetinde kur korumalı mevduat hesaplarının kur farkı ödemeleri nedeniyle finansal sisteme girişi gerçekleşen Türk lirası likiditenin yakından izlendiği etki analizleri çerçevesinde gerekli adımların atılmakta olduğu belirtildi. Seçici kredi sıkılaştırması kararları sonucunda yurt içi talepte dengelenme sürecinin destekleneceği öngörülüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK), toplantı özetini paylaştı. Özette, bireysel kredilerdeki ivmelenmeyle birlikte iç talebin hem doğrudan hem de cari denge üzerinden fiyat istikrarını bozduğu değerlendirildiği, seçici kredi sıkılaştırması kararları sonucunda yurt içi talepte dengelenme sürecinin destekleneceğin öngörüldüğü belirtildi. Döviz kuru gelişmelerinin etkisiyle kur korumalı mevduat hesaplarının kur farkı ödemeleri nedeniyle finansal sisteme girişi gerçekleşen Türk lirası likiditenin yakından izlendiği, mevcut piyasa koşulları ve önümüzdeki döneme ilişkin likidite projeksiyonları dikkate alınarak yapılan etki analizleri çerçevesinde gerekli adımların atılmakta olduğu ifade edildi.