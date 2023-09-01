Küresel platformlar Türkiye piyasasında

Çeşitli yatırım seçeneklerine ve finansal araçlara yönelik artan talebi karşılamak için harekete geçen küresel alım satım platformu BitDelta, Türkiye piyasasına açılacağını duyurdu. Platform, kapsamlı ürün ve hizmet yelpazesini Türkiye'deki yatırımcılara sunarak kolay alım satım işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamayı hedeflerken globaldeki varlığını da güçlendirecek. BitDelta Global Satış Direktörü David Huseinzade, "120'den fazla ülkeye hizmet veren küresel bir alım satım platformu olarak, yatırım fırsatlarına erişimin demokratikleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye piyasasına açılma kararımızı da bu misyondan hareketle aldık. Böylece her seviyeden yatırımcıların ve tüketicilerin farklı finansal varlıklara ulaşabilmesine olanak tanıyacağız. Yatırımcıların, finansal deneyimlerine güvenli bir şekilde yön vermesini mümkün kılacağız" dedi.