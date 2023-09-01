Manisa’nın ihracatı 3 milyar doları geçti

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz Manisa'nın 2023 yılının ilk 7 ayında ihracatının 3 milyar doları geçtiğini belirterek en fazla ihracatın sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa'ya olduğunu söyledi. Ağustos ayının Türkiye açısından oldukça kurak geçtiğine dikkat çeken Yılmaz, "Önemli bir tarım şehri olan Manisa, hava, su ve toprak ile ilgili tüm gelişmelerden çok etkilenmekte. Başta su ve toprak yönetimi olmak üzere tarım ile ilgili tüm bildiklerimizi gözden geçirerek, akıllı tarım veya dijital tarım üzerinde daha çok çalışmamız gerekiyor. Hem suyu hem de topraklarımızı daha etkili ve verimli kullanmamız gerekiyor. Her geçen gün artan girdi maliyetlerini de dikkate aldığımızda verimlilik olmazsa olmazımız durumunda. Bu şekilde çiftçimizi ve tarım işletmelerimizi iklim değişimlerinden ve rekabetten dolayı ortaya çıkacak zararlardan daha fazla koruyabiliriz" dedi.