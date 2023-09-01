Refah artışı toplumun tümüyle paylaşılacak

Türkiye ekonomisi büyüme rakamları açıklandı. Buna göre 2023 yılı ikinci çeyrekte GSYH beklentileri aşarak yüzde 3.8 büyüme kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uyguladığımız politikaların makro finansal istikrar üzerindeki olumlu etkilerini görmeye başladık. Bu etkilerin kalıcı olması ve istikrarın sağlanması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz" dedi. Bakan Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine göre; Türkiye ekonomisinin 2023 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre reel yüzde 3,8 büyüdüğünü ve mevsimsel düzeltilmiş GSYH büyümesinin bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 olduğunu belirtti.